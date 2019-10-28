Анкара стверджує, що курди за гроші звільняють із в’язниці бойовиків ІДІЛ

Анкара стверджує, що курди за гроші звільняють із в’язниці бойовиків ІДІЛ

Укрінформ
Бійці курдських загонів народної самооборони (YPG) звільняють бойовиків “Ісламської держави” з в’язниці за гроші, використовуючи турецьку операцію «Джерело миру» як виправдання.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу у понеділок, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ми будемо продовжувати боротьбу з "ІДІЛ" та іншими терористичними організаціями. Туреччина діє в дусі стратегічної співпраці. Надходять відомості, що представники YPG звільняють бойовиків "ІДІЛ" в обмін на гроші, використовуючи операцію «Джерело миру» як виправдання. Ми за цим слідкуємо», - сказав Чавушоглу.

Він також повідомив про те, що США перед усуненням лідера «Ісламської держави» Абу Бакр аль-Багдаді поінформували офіційну Анкару про свої наміри.

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Чавушоглу також нагадав, що Туреччина знищила близько 400 бойовиків "ІДІЛ"

Як повідомлялося, у неділю, 27 жовтня, президент США Дональд Трамп заявив, що бійці підрозділів спеціальних операцій США здійснили рейд до сирійської провінції Ідліб, внаслідок якого було вбито лідера «Ісламської держави» Абу Бакр аль-Багдаді. Сьогодні стало відомо, що терористична організація «Ісламська держава» призначила нового ватажка замість ліквідованого Абу Бакра аль-Багдаді.

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