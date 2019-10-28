Анкара стверджує, що курди за гроші звільняють із в’язниці бойовиків ІДІЛ

Бійці курдських загонів народної самооборони (YPG) звільняють бойовиків “Ісламської держави” з в’язниці за гроші, використовуючи турецьку операцію «Джерело миру» як виправдання.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу у понеділок, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ми будемо продовжувати боротьбу з "ІДІЛ" та іншими терористичними організаціями. Туреччина діє в дусі стратегічної співпраці. Надходять відомості, що представники YPG звільняють бойовиків "ІДІЛ" в обмін на гроші, використовуючи операцію «Джерело миру» як виправдання. Ми за цим слідкуємо», - сказав Чавушоглу.

Він також повідомив про те, що США перед усуненням лідера «Ісламської держави» Абу Бакр аль-Багдаді поінформували офіційну Анкару про свої наміри.

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Чавушоглу також нагадав, що Туреччина знищила близько 400 бойовиків "ІДІЛ"

Як повідомлялося, у неділю, 27 жовтня, президент США Дональд Трамп заявив, що бійці підрозділів спеціальних операцій США здійснили рейд до сирійської провінції Ідліб, внаслідок якого було вбито лідера «Ісламської держави» Абу Бакр аль-Багдаді. Сьогодні стало відомо, що терористична організація «Ісламська держава» призначила нового ватажка замість ліквідованого Абу Бакра аль-Багдаді.