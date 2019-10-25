Росія відправила в Сирію 300 поліцейських із Чечні

Росія відправила в Сирію 300 поліцейських із Чечні

Укрінформ
Росія додатково перекинула в Сирію ще близько 300 військових поліцейських з Чечні для виконання спецзавдань у 30-кілометровій зоні на сирійсько-турецькому кордоні.

Про це повідомило ТАСС з посиланням на реліз Міністерства оборони Росії.

«Близько 300 військовослужбовців підрозділу військової поліції Збройних сил Російської Федерації, дислокованого в Чеченській Республіці, прибули в Сирійську Арабську Республіку для виконання спеціальних завдань», - йдеться в релізі.

У повідомленні уточнюється, що військовослужбовці вирушили з аеродрому в Північній Осетії. Також з аеродромів Ростовської області та Краснодарського краю на авіабазу Хмеймім літаками військово-транспортної авіації для військових поліцейських перекинуть більш як 20 бронеавтомобілів "Тигр" і "Тайфун-У".

У російському військовому відомстві запевняють, що завданням підрозділу є підтримка правопорядку, патрулювання призначених районів, забезпечення безпеки населення. Також поліцейські мають "сприяти" виведенню підрозділів курдських загонів самооборони разом з озброєнням на 30 км від сирійсько-турецького кордону.

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У Міноборони РФ уточнили, що в Сирію прибули «найбільш підготовлені військовослужбовці», з досвідом таких операцій, які пройшли навчання в Центрі військової поліції у Владикавказі.

Перша група російських військових поліцейських прибула в Сирію 23 жовтня, того самого дня вона почала виконувати завдання в 30-кілометровій зоні біля сирійсько-турецького кордону.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп 6 жовтня вирішив вивести американські війська з північної Сирії і припинити військову допомогу курдам.

Після цього Туреччина 9 жовтня почала масштабний наступ на територію, яка утримується курдськими силами на північному сході Сирії. Турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що мета Анкари - запобігти створенню "терористичного коридору" на кордоні Сирії та Туреччини.

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Операцію розкритикували ряд країн і міжнародних організацій. Туреччину закликали зупинити військову операцію в Сирії, оскільки вона може призвести лише до швидкого погіршення гуманітарної, військової, політичної та стратегічної ситуації в цій країні.

17 жовтня Туреччина і США домовилися про припинення військової операції Анкари на півночі Сирії. Зокрема, Туреччина погодилася зупинити на 120 годин військову операцію, щоб курдські сили вийшли з того району на півночі Сирії, де Анкара хоче створити так звану зону безпеки.

Про врегулювання ситуації на північному сході Сирії цього тижня також домовлялися президенти Росії і Туреччини. Відповідно до цього плану курдським формуванням дається 150 годин на те, щоб залишити прикордонну зону. Після цього військові двох країн розпочнуть спільне патрулювання.

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