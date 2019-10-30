У Гаазі будівельники під час акції протесту засипали парк піском

Центр нідерландської Гааги знову опинився у заторах. Цього разу — через протест будівельників проти урядової політики зменшення викидів азоту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Мітингувальники заблокували тракторами та екскаваторами одну з центральних доріг міста. Було ускладнено рух громадського транспорту. Окремі групи учасників акції протесту додатково перекривали вулиці. У парку Малівельд близько 70-ти самоскидів розкидали пісок.

Politie gaat linie maken op Malieveld. Laatste demonstranten willen niet weg. Jongeren met biertjes. #bouw pic.twitter.com/DBo3fLMoTd — Maaike Kraaijeveld (@KraaijeveldM) 30 жовтня 2019 р.

Причиною протесту називається страх втратити роботу через урядові заходи щодо зменшення забруднення довкілля азотом.

Is nog wel een kuub of wat aan grond dat opgeruimd moet worden. #bouw pic.twitter.com/SFSzKm0eY3 — Maaike Kraaijeveld (@KraaijeveldM) 30 жовтня 2019 р.

Щоправда, протест тривав не довго. Вже після обіду мітингарі почали прибирати розкиданий у парку пісок, заводити свою техніку та роз'їжджатися по домівках.

Er komt beweging op het Malieveld. Als statement gestorte grond wordt opgeruimd en vuilnis in zakken op diepladers afgevoerd. #bouw pic.twitter.com/nGhLNhTikn — Maaike Kraaijeveld (@KraaijeveldM) 30 жовтня 2019 р.

Як повідомляв Укрінформ, 16 жовтня Гаагу паралізував мітинг фермерів. Тоді до парламенту стягнули військову техніку, щоб перешкодити фермерам влаштувати протест під стінами комплексу Бінненхоф, в якому знаходяться Генеральні штати (парламент Нідерландів) і резиденція прем'єр-міністра. Місцева влада заборонила заїжджати тракторами на територію історичної пам’ятки. Щоб мітингарі не дісталися комплексу Бінненхоф, усі заїзди, ворота, арки та входи перекрили військові та поліція.

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Фермери мітингували проти закидів, щодо забруднення повітря викидами вуглецю і азоту на фермах. Також причиною проведення акції стали звинувачення захисників тварин на адресу фермерів.

Фото: twitter.com/KraaijeveldM