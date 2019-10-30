У Гаазі будівельники під час акції протесту засипали парк піском
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.
Мітингувальники заблокували тракторами та екскаваторами одну з центральних доріг міста. Було ускладнено рух громадського транспорту. Окремі групи учасників акції протесту додатково перекривали вулиці. У парку Малівельд близько 70-ти самоскидів розкидали пісок.
Politie gaat linie maken op Malieveld. Laatste demonstranten willen niet weg. Jongeren met biertjes. #bouw pic.twitter.com/DBo3fLMoTd— Maaike Kraaijeveld (@KraaijeveldM) 30 жовтня 2019 р.
Причиною протесту називається страх втратити роботу через урядові заходи щодо зменшення забруднення довкілля азотом.
Is nog wel een kuub of wat aan grond dat opgeruimd moet worden. #bouw pic.twitter.com/SFSzKm0eY3— Maaike Kraaijeveld (@KraaijeveldM) 30 жовтня 2019 р.
Щоправда, протест тривав не довго. Вже після обіду мітингарі почали прибирати розкиданий у парку пісок, заводити свою техніку та роз'їжджатися по домівках.
Er komt beweging op het Malieveld. Als statement gestorte grond wordt opgeruimd en vuilnis in zakken op diepladers afgevoerd. #bouw pic.twitter.com/nGhLNhTikn— Maaike Kraaijeveld (@KraaijeveldM) 30 жовтня 2019 р.
Як повідомляв Укрінформ, 16 жовтня Гаагу паралізував мітинг фермерів. Тоді до парламенту стягнули військову техніку, щоб перешкодити фермерам влаштувати протест під стінами комплексу Бінненхоф, в якому знаходяться Генеральні штати (парламент Нідерландів) і резиденція прем'єр-міністра. Місцева влада заборонила заїжджати тракторами на територію історичної пам’ятки. Щоб мітингарі не дісталися комплексу Бінненхоф, усі заїзди, ворота, арки та входи перекрили військові та поліція.
Фермери мітингували проти закидів, щодо забруднення повітря викидами вуглецю і азоту на фермах. Також причиною проведення акції стали звинувачення захисників тварин на адресу фермерів.
Фото: twitter.com/KraaijeveldM