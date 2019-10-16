Фермери на тракторах виїжджають з Гааги після протесту

Фермери повертаються з Гааги додому після акції протесту, місто у заторах.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Навколо Гааги також ускладнено рух. Траси переповнені тракторами. Водночас близько тисячі фермерів оголосили, що залишаються ночувати в Гаазі. Зі своїми тракторами вони зупинилися в парку Малівельд, де зазвичай проходять різного роду акції. З собою мітингарі мають намети та спальні мішки.

Шоу Cirque du Soleil, яке мало проходити сьогодні ввечері в парку Малівельд, через акцію фермерів було скасовано. Людям, які придбали квитки повернуть гроші. Йдеться про близько 3000 людей.

Рух громадського транспорту в Гаазі було відновлено ввечері.

Як повідомляв Укрінформ, від ранку тисячі фермерів на тракторах заполонили вулиці Гааги. Центр міста перекрила військова техніка, машини поліції та кінна поліція.

Нідерландські фермери планували влаштувати протест під стінами комплексу Бінненхоф, в якому знаходяться Генеральні штати (парламент Нідерландів) і резиденція прем'єр-міністра. Їхати тракторами на територію історичної будівлі місцева влада заборонила. Щоб мітингарі не дісталися комплексу Бінненхоф, усі заїзди, ворота, арки та входи перекрили військові та поліція. Також військовою технікою перекрили деякі вулиці в центрі Гааги.

Громадський транспорт частково зупинився. Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте звернувся до фермерів із закликом дотримуватися порядку. На мітинг фермери зібралися проти закидів, щодо забруднення повітря викидами вуглецю і азоту на фермах. Також причиною проведення акції стали звинувачення захисників тварин на адресу фермерів.