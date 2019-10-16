Мітинг фермерів паралізував Гаагу, до парламенту стягнули військову техніку

Тисячі фермерів на тракторах заполонили вулиці Гааги. Центр міста перекрила військова техніка, машини поліції та кінна поліція.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Місто стало в заторах. Громадський транспорт також частково зупинився. Нідерландські фермери планували влаштувати протест під стінами комплексу Бінненхоф, в якому знаходяться Генеральні штати (парламент Нідерландів) і резиденція прем'єр-міністра. Їхати тракторами на територію історичної будівлі місцева влада заборонила. Щоб мітингарі не дісталися комплексу Бінненхоф, усі заїзди, ворота, арки та входи перекрили військові та поліція. Також військовою технікою перекрили деякі вулиці в центрі Гааги.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте звернувся до фермерів із закликом дотримуватися порядку.

"Ви можете проводити мітинг, але дотримуйтесь правил, якщо ви цього не зробите, ви порушите закон", - наголосив Рютте.

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Нідерландські фермери на тракторах з плакатами рушили до парку Малівельд, де зазвичай проходять різного роду акції. Майже половина парку вже в другій половині дня була заповнена тракторами. Мітингують фермери проти закидів, щодо забруднення повітря викидами вуглецю і азоту на фермах. Також причиною проведення акції стали звинувачення захисників тварин на адресу фермерів. Загалом акція проходить спокійно. На дитячих машинках-тракторах з батьками мітингували також діти. Порядок на місці забезпечують правоохоронці. Також чергують карети швидкої.

У Нідерландах проходить багатотисячний мітинг фермерів / Фото: Ірина Драбок, Укрінформ

Напередодні фермери мітингували в Гронінгені. Там акція завершилася арештами. Акцію проводили під стінами будівлі, де знаходиться адміністрація провінції. Троє фермерів намагалися тракторами знести вхідні двері та огорожу. За це їх затримали, але вже на ранок відпустили.