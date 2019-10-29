Вантажівка з 39 трупами: за підозрою у вбивстві розшукують двох братів

Поліція Великої Британії розшукує двох братів за підозрою у вбивстві після того, як минулого тижня в Ессексі було виявлено тіла 39 загиблих у автоконтейнері.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на правоохоронців.

“Двох братів розшукують за підозрою у вбивстві після того, як минулого тижня в Ессексі було знайдено 39 тіл у контейнері вантажівки”, - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, йдеться про 40-річного Ронана та 34-річного Крістофера Ньюгза з міста Арма в Північній Ірландії.

Зазначається, що їх також підозрюють у торгівлі людьми.

Як повідомлялося, минулого тижня поліцейські виявили в індустріальному парку у британському місті Грейсе (Ессекс) вантажівку з 39 тілами. У цій справі було заарештовано трьох людей: 38-річних чоловіка та жінку з Уоррінгтона (Чешир) та 48-річного чоловіка з Північної Ірландії. Вони є підозрюваними в незаконному перевезенні людей та ненавмисному вбивстві. Пізніше суд звільнив їх під заставу до наступного місяця.

Суд Великої Британії залишив під вартою щонайменше до 25 листопада водія вантажівки, в якій виявили 39 тіл переважно громадян Китаю.