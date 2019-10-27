У Британії водію фургона з 39 трупами пред'явили звинувачення

У Британії 25-річному водієві вантажівки Морісу Робінсону пред'явлені звинувачення в 39 епізодах неумисного вбивства, а також у торгівлі людьми, сприяння незаконної імміграції і відмиванні грошей.

Про це повідомляє Sky News.

"Королівська прокурорська служба уповноважила поліцію Ессекса пред'явити чоловікові звинувачення у зв'язку зі смертю 39 осіб, чиї тіла були виявлені в Грейсе в середу", - йдеться в повідомленні.

У понеділок Робінсон постане перед магістратським судом Челмсфорда.

У цій справі також були заарештовані ще три людини: 38-річні чоловік і жінка з Уоррінгтона (Чешир) та 48-річний чоловік з Північної Ірландії. Всі вони підозрюються в незаконному перевезенні людей і ненавмисному вбивстві і перебувають під вартою.

На цьому тижні поліцейські виявили в індустріальному парку в Грейсе (Ессекс) вантажівку з 39 тілами.