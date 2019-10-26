Вантажівка з 39 трупами: деякі жертви ймовірно - в'єтнамці

Серед 39 загиблих, виявлених у вантажівці у Великій Британії, могли бути громадяни В'єтнаму, які подорожували з китайськими паспортами.

Про це повідомляє The Guardian.

«Розгублені в'єтнамські сім'ї вчора ввечері шукали інформацію про своїх зниклих безвісти близьких на тлі зростаючих побоювань, що дехто з 39 осіб, які загинули у вантажівці в Ессексі, були з їхньої країни», - йдеться в повідомленні.

Через добу після заяви поліції, що всі жертви у вантажівці вважаються китайцями, з В'єтнаму почали надходити перші повідомлення від сімей, які побоюються, що серед жертв могли бути їхні родичі-в'єтнамці, які брали підроблені китайські паспорти, щоб потрапити до Британії через Китай.

У п'ятницю поліція Ессекса відмовилася від своєї попередньої заяви про китайців, назвавши інформацію про громадянство жертв «попередньою». У поліції також заявили, що більше не нададуть ніякої додаткової інформації, поки не завершиться офіційна процедура ідентифікації жертв.

Як повідомлялося, британські поліцейські на території індустріального парку в Ессексі, на південному заході Англії, знайшли вантажівку, в якій знаходилося 39 тіл. Правоохоронці затримали 25-річного водія з Північної Ірландії за підозрою у вбивстві, а пізніше - ще двох осіб за підозрою в торгівлі людьми та вбивстві.

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