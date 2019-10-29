Вантажівка із 39 трупами: у В’єтнамі затримали чотирьох підозрюваних

В'єтнамська поліція заарештувала чотирьох людей, які можуть бути причетними до загибелі 39 осіб, тіла яких знайшли у вантажівці поблизу Лондона 23 жовтня.

Вказаних чотирьох осіб підозрюють в організації незаконної контрабанди людей, повідомляє First Reports з посиланням на в’єтнамську газету VN Express.

Заарештованих у В'єтнамі звинувачують у тому, що вони “організовували чи примушували інших осіб виїжджати за кордон або незаконно перебувати за кордоном”.

Водночас, за деякими даними місцевих ЗМІ, зазначені особи нікого не переправляли за кордон, а просто обдурювали людей, вимагаючи заздалегідь виплати за “послугу”.

Зазначається, що п'яту людину розшукують у зв’язку з двома різними фірмами, що обманюють громадян В'єтнаму, які бажають кращого життя на Заході.

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Як повідомлялося, минулого тижня поліцейські виявили в індустріальному парку у британському місті Грейсе (Ессекс) вантажівку з 39 тілами. У цій справі було заарештовано трьох людей: 38-річних чоловіка та жінку з Уоррінгтона (Чешир) та 48-річного чоловіка з Північної Ірландії. Всі вони є підозрюваними в незаконному перевезенні людей та ненавмисному вбивстві. Пізніше суд звільнив їх під заставу до наступного місяця.

Суд Великої Британії залишив під вартою щонайменше до 25 листопада водія вантажівки, в якій виявили 39 тіл переважно громадян Китаю.