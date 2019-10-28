“Як фільм жахів”: Розслідування “української справи” виснажує республіканців — WP

Сенатори-республіканці розгублені – розслідування щодо імпічменту становить серйозну загрозу президентові Дональду Трампу, а чіткої лінії захисту його поведінки немає.

Про це йдеться в аналітичній статті у The Washington Post під назвою «Наче у фільмі жахів: республіканці відчувають занепокоєння і втрачають ґрунт під ногами, захищаючи Трампа».

«Останніми днями було найбільш згубне свідчення для Трампа та його радників, які намагалися використати українську політику для реалізації особистих політичних цілей президента, - пише газета. - Його союзники на Капітолійському пагорбі (у Конгресі США – ред.) намагалися зірвати це свідчення, штурмуючи приміщення та засуджуючи розслідування як секретне та корумповане».

Ця театральність відображає неспокій, який відчуває багато республіканців, вважає The Washington Post, особливо ті сенатори, «котрі змушені зважувати на терезах совість і політичні розрахунки, аби прийняти для себе рішення – засуджувати Трампа чи виправдовувати, якщо контрольована демократами Палата представників вирішить проголосувати за імпічмент».

Минулого тижня сенатори-республіканці скаржилися, що розширення розслідування виснажує їхню партію, яка цілковито залишається в руках Трампа. Вони не мають переконливих аргументів Білого дому і впевненості, що незабаром не буде виявлено щось іще гірше.

«Це як фільм жахів», - цитує видання одного із сенаторів-республіканців.

«Стратегія Республіканської партії, - ідеться в статті, - майже повністю керується імпульсами Трампа, який лютує через прагнення демократів усунути його з посади за зловживання владою».

За даними видання, виконувач обов'язки керівника апарату Білого дому Мік Малвейні постійно перебуває під прицілом республіканців, які «відзначають його нездатність стримувати Трампа та вибудовувати операцію протидії розслідуванню щодо імпічменту».

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Найбільшого удару Трампові, вважає The Washington Post, поки що завдав виконувач обов'язків посла США в Україні Вільям Тейлор, який показав минулого тижня, що президент намагався обміняти надання військової допомоги Україні на розслідування Україною діяльності демократів.

«Усі нервують, - цитує газета колишнього сенатора-республіканця Ріка Санторума. - Під час розслідування щодо імпічменту Клінтона той намагався якомога більше подобатися публіці. А тут навпаки. Базові виборці люблять Трампа, але президент не робить нічого, щоб завоювати прихильність інших людей, і це непокоїть республіканців, яким наступного року доведеться заручитися підтримкою виборців поза базовим електоратом».