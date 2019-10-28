Заступник Болтона не свідчитиме у Конгресі у справі про імпічмент Трампа

Колишній заступник помічника президента США з питань національної безпеки Чарльз Купперман не буде свідчити перед комітетами Палати представників в рамках процедури імпічменту Дональда Трампа.

Про це заявили його адвокати, повідомлляє CBS News.

«Чарльз Купперман, заступник колишнього радника з національної безпеки Джона Болтона, повинен був з’явитися перед спільними комітетами, які проводять розслідування імпічменту (Трампа - ред.), але, за словами його адвоката, він не дасть свідчень у понеділок», - йдеться у повідомленні.

Цю інформацію також підтвердили у Білому домі.

Як зазначається, минулого тижня Купперман звернувся до Окружного суду США в округу Колумбія, щоб той вирішив, чи повинен він свідчити у Конгресі. За словами його адвоката, Купперман не займав "жодної позиції" щодо даного рішення. Він хотів робити лише те, що судова влада вважала законним та обов'язковим для виконання дій.

Адвокат зазначив, що його клієнт не з’явиться перед комітетами Палати представників, якщо суд не винесе постанову, яка доручає йому свідчити.

Як писала The Wall Street Journal, Купперман був присутнім під час телефонного дзвінка лідерів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського 25 липня.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці вересня демократи у Палаті представників ініціювали формальну процедуру розслідування з імпічменту Дональда Трампа. Йому закидають спроби тиску на Україну з метою проведення розслідування проти Джо Байдена, головного конкурента Трампа на президентських виборах у США.

Адвокати колишнього радника президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джона Болтона також ведуть переговори з комітетами Палати представників щодо можливої дачі ним свідчень в рамках процедури імпічменту Дональда Трампа.

Очікується, що Тімоті Моррісон, спеціальний помічник президента та старший директор Ради національної безпеки з питань Європи та Росії, виступить перед конгресменами у четвер, 31 жовтня.