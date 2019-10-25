Привид Брекзиту набрид Європі. А Британії – й поготів

У ЄС поки що ухвалили половинчасте рішення і після вихідних мають зібратися ще раз

Посли 27 країн-членів Європейського Союзу прийняли рішення щодо принципу відтермінування виходу Британії з блоку, втім, не домовившись про тривалість відстрочки, повідомляє dpa.

Представники ЄС домовилися ще раз зустрітися в понеділок

“Посли країн ЄС домовилися щодо принципу відтермінування (Brexit. – Ред.), і продовжать працювати впродовж наступних днів”, - сказала речниця Єврокомісії. Вона також додала, що наразі немає планів для скликання екстреного саміту лідерів ЄС, як цього вимагав голова Європейської Ради Дональд Туск.

Зазначається, що країни-члени ЄС розділилися щодо часу відтермінування, адже одні хочуть надати Лондону три місяці, з можливістю дострокового Brexit, а інші країни пропонують надати лише кілька днів, потрібні британському парламенту, щоб ратифікувати угоду.

Як заявив Мішель Барньє, який від імені ЄС веде з Лондоном переговори про Брекзіт, посли країн Євросоюзу в результаті двогодинної наради в Брюсселі не дійшли єдиної думки.

Мішель Барньє

Рішення поки що відкладено до понеділка, коли пройде нова зустріч.

Як Барньє, так і джерела агентств серед дипломатів стверджують, що Євросоюз точно відкладе Брекзіт і не допустить виходу Британії з ЄС 31 жовтня без угоди. Є, однак, різні думки про те, на який термін надати відстрочку.

Як повідомляють численні джерела, більшість країн ЄС, включаючи Німеччину, за відстрочку Брекзіта до 31 січня. Саме такий термін був зазначений в проханні про відстрочку, яку проти своєї волі, за наполяганням парламенту, відправив раніше в Брюссель прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

У Парижі кваплять з рішенням

Франція, проте, виступає за більш коротку відстрочку, щоб стимулювати британський парламент до якнайшвидшої ратифікації угоди про Брекзіт. Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що тривала відстрочка може призвести до більшої нерішучості Великобританії або до непереконливих загальних виборів.

Називається, зокрема, дата 15 листопада. Зокрема, французький міністр із європейських справ Амелі де Моншален заявила, що Франція готова погодитися на нове перенесення Brexit лише на вкрай короткий термін, повідомляє AFP. "Париж готовий відкласти Brexit лише на кілька днів - щоби дати британському парламенту можливість закінчити свою процедуру", - заявила де Моншален.

У Брюсселі готові до будь-якого варіанту

Тим часом рішення Єврокомісії про створення у складі Генерального директорату Єврокомісії створено Цільову групу з питань відносин зі Сполученим Королівством (UKTF), набуває чинності 16 листопада, незалежно від того, яким чином розвиватимуться події в Британії. Як зазначається, таке рішення було досягнуто спільно між чинним президентом ЄК Жан-Клодом Юнкером та її обраною главою Урсулою фон дер Ляєн, інформує сайт Єврокомісії.

Жан-Клод Юнкер та Урсула фон дер Ляєн / Фото dpa

«Цільова група відповідатиме за завершення переговорів щодо статті 50 Угоди ЄС, за роботу Єврокомісії з підготовки до сценарію (Brexit. - Ред.) «без угоди», а також за ведення переговорів з Великою Британією стосовно відносин у майбутньому. Вона діятиме під прямим керівництвом президента Єврокомісії, в тісній співпраці з Генеральним секретаріатом та всіма відповідними службами», - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що тільки-но угоду про вихід ратифікує британський парламент і погодить Європарламент, ЄС буде готовим негайно розпочати роботу, результатом якої мають стати переговори про майбутні відносини з Лондоном.

Як передбачається, до UKTF, яку очолить головний переговірник Єврокомісії у питаннях Brexit Мішель Барньє, ввійдуть окремі підрозділи, які вже залучені до переговорів.

Переговори Джонсона в Лондоні теж провалилися

Прем'єр-міністр Борис Джонсон готовий дати британському парламенту додатковий час на обговорення його варіанту договору про Брекзіт, але тільки якщо парламент підтримає проведення загальних виборів 12 грудня.

В інтерв'ю BBC Джонсон сказав, що очікує, що Євросоюз продовжить відведений на обговорення договору термін, який повинен закінчитися 31 жовтня. Сам Джонсон проти продовження і хоче, щоб його варіант договору був прийнятий якнайшвидше.

"Якщо їм (членам парламенту) дійсно потрібно більше часу на вивчення цього чудового договору, то вони його отримають - але тільки якщо погодяться на загальні вибори 12 грудня", - сказав він.

У відповідь на запитання про те, що буде, якщо лейбористи проголосують проти виборів, Джонсон сказав, що його партія "буде наполегливо працювати для того, щоб звільнити жителів країни від парламенту, який став непотрібним".

У середу Джонсон зустрівся з лідером лейбористської опозиції Джеремі Корбіном, щоб обговорити, як вийти з глухого кута. Корбін хотів обговорити інший графік законопроекту про Brexit, в той час як прем'єр-міністр хотів знати, що робитимуть лейбористи, якщо ЄС відмовиться надавати продовження.

Врешті Джонсон і Корбін не домовилися ні до чого, і подальших переговорів не планують.

У британському уряді заперечили інформацію про розкол

У британському уряді заперечили інформацію про розкол в уряді через вибори та Brexit: «На Даунінг-стріт спростували інформацію про незгоду в уряді Бориса Джонсона через те, як далі діяти на шляху Brexit», - йдеться в повідомленні BBC. В уряді зазначили, що прем’єр-міністр буде вимагати дострокових виборів у разі, якщо ЄС відстрочить вихід Великої Британії з ЄС до 31 січня.

Джонсон просить парламент підтримати проведення загальних виборів 12 грудня. Натомість, як заявив британський прем'єр, він готовий дати додатковий час для вивчення його нової угоди з ЄС по Брекзіту. Для проведення дострокових виборів необхідна підтримка двох третин членів Палати громад.

"Якщо в результаті виборів я отримаю більшість, то ми ратифікуємо угоду про Брекзіт, якщо вона не буде схвалена ще раніше", - сказав Джонсон в інтерв'ю BBC.

Як повідомляв Укрінформ, раніше на цьому тижні Палата громад відмовилася в терміновому порядку приймати угоду про вихід Британії з ЄС, про який Джонсон домовився з лідерами Євросоюзу.

У вівторок депутати підтримали угоду прем'єр-міністра щодо Brexit під час першого голосування, але слідом відхилили його плани щодо пришвидшення парламентського розгляду. Ця поразка фактично унеможливлює реалістичну перспективу виходу Великої Британії з блоку угодами до урядового строку 31 жовтня. Але Джонсон наполягає на тому, що Великобританія все одно піде через тиждень, з угодою або без угоди - і він каже, що сказав це лідерам ЄС.

Борис Джонсон

Після поразки у вівторок Джонсон заявив, що призупинить свій законопроект про вихід ,поки чекає відповіді ЄС. Якщо ЄС схвалить запит Великобританії про продовження на три місяці, Джонсон повинен буде прийняти його, відповідно до законодавства, прийнятого депутатами минулого місяця. Він також повинен був би прийняти будь-яку альтернативну тривалість, запропоновану лідерами ЄС, якщо депутати не вирішать не погодитися з нею протягом двох днів.

Як повідомляє газета Sun, головний радник Джонсона Домінік Каммінгс, закликає членів британського уряду відмовитися від спроб отримати згоду парламенту і замість цього піти на грудні вибори. Водночас низка міністрів вважає, що досягнення угоди про Brexit через парламент має стати пріоритетом.

Чи відбудуться в Британії «передріздвяні вибори»?

Навіть якщо Борис Джонсон все-таки вирішить протиснути дострокові вибори, немає гарантії, що вони відбудуться, зазначає BBC. Відповідно до Закону, прем'єр-міністру необхідно мати підтримку двох третин депутатів. Цей шлях депутати вже двічі відкидали. Іншим шляхом було б, щоб консерватори проголосували за недовіру власному уряду - для чого потрібна проста більшість голосів.

Але правила парламенту стверджують, що якщо це станеться, Палата має 14 днів для формування альтернативного уряду, тож Джонсон ризикує піти з Даунінг-стріт без перевиборів, якщо опозиційні партії зможуть об'єднатися навколо іншого лідера.

Інший шлях до виборів - це зміна самого закону про вибори, але будь-який такий законопроект можна надовго затримати внесенням різних поправок, наприклад, про право голосу для 16-річних.

Традиційно вибори у Великобританії проводяться у четвер. Отже, якщо вибори були б оголошені наступного тижня, найближча дата їх проведення це четвер, 5 грудня, оскільки закон вимагає розпуску парламенту за 25 робочих днів до виборів.

Підготував Олександр Волинський, Київ