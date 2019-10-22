ЄС фінансуватиме деякі програми у Британії в разі "жорсткого" Brexit
Таке рішення ухвалив у вівторок Європарламент, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Дослідники, студенти та фермери будуть продовжувати отримувати підтримку від ЄС у випадку Brexit без угоди», - йдеться в ухваленому плані про збереження виплат з бюджету організації.
Метою такого рішення є мінімізація негативного впливу на отримувачів фінансування від ЄС, якщо британський парламент не затвердить угоду про Brexit.
План передбачає продовження фінансування наукових і освітніх програм ЄС у Великій Британії, а також допомогу фермерам та місцевим громадян.
Як повідомлялося, 19 жовтня британські депутати замість схвалення угоди про Brexit проголосували за поправку про те, що угода з ЄС не буде затверджена доти, доки Палата громад не ухвалить всі закони, необхідні для виходу з ЄС.
Згодом Велика Британія звернулася до Євросоюзу з проханням відтермінувати вихід з ЄС із 31 жовтня 2019 року до 31 січня 2020 року. У зв'язку з цим ЄС розпочав консультації з урядами 27 країн-членів.