ЄС фінансуватиме деякі програми у Британії в разі "жорсткого" Brexit

ЄС у бюджеті на 2020 рік залишить фінансування деяких проєктів та категорій населення у Великій Британії у випадку, якщо країна вийде із організації без відповідної угоди про умови та зобов'язання сторін після Brexit.

Таке рішення ухвалив у вівторок Європарламент, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Дослідники, студенти та фермери будуть продовжувати отримувати підтримку від ЄС у випадку Brexit без угоди», - йдеться в ухваленому плані про збереження виплат з бюджету організації.

Метою такого рішення є мінімізація негативного впливу на отримувачів фінансування від ЄС, якщо британський парламент не затвердить угоду про Brexit.

План передбачає продовження фінансування наукових і освітніх програм ЄС у Великій Британії, а також допомогу фермерам та місцевим громадян.

Як повідомлялося, 19 жовтня британські депутати замість схвалення угоди про Brexit проголосували за поправку про те, що угода з ЄС не буде затверджена доти, доки Палата громад не ухвалить всі закони, необхідні для виходу з ЄС.

Згодом Велика Британія звернулася до Євросоюзу з проханням відтермінувати вихід з ЄС із 31 жовтня 2019 року до 31 січня 2020 року. У зв'язку з цим ЄС розпочав консультації з урядами 27 країн-членів.