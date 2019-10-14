Євросоюз готує санкції проти Туреччини

Рада міністрів ЄС із закордонних справ у понеділок в Люксембурзі ухвалила резолюцію, яка доручає Єврокомісії розробити санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до незаконного буріння, яку Туреччина здійснює у виключній економічній зоні Кіпру.

Відповідний документ оприлюднений на сайті Європейської Ради.

"На основі попередньої роботи, Рада ЄС погодилася з тим, що має бути встановлений рамковий режим цілеспрямованих обмежувальних заходів проти фізичних та юридичних осіб, які несуть відповідальність або залучені до дій з незаконного буріння з видобутку гідрокарбонатів у Східному регіоні Середземного моря, та доручила Високому представнику ЄС та Єврокомісії швидко представити пропозиції у цьому зв’язку", - йдеться у документі.

Міністри закордонних справ ЄС підтвердили повну солідарність з Кіпром, повагу до її суверенітету та територіальної цілісності відповідно до міжнародного законодавства. Рада ЄС нагадала у цьому зв’язку рішення від 15 липня поточного року, яке наголошує, що делімітація ексклюзивної економічної зони та континентального шельфу має здійснюватися шляхом діалогу та переговорів в дусі доброї волі, за повної поваги до міжнародного права, та в дусі добросусідських відносин.