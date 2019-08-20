Росія відповідає майже за три чверті операцій впливу в інтернеті

Росія виявилася глобальним лідером у застосуванні дезінформації в інтернеті при здійсненні кампаній впливу - вона відповідає за 72% таких втручань у внутрішні справи інших країн.

Про це йдеться у дослідженні Принстонського університету (США) «Тренди онлайнових зусиль іноземного впливу», повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Загалом 72% кампаній (іноземних зусиль впливу у світі - ред.) були здійснені Росією, решта здебільшого припадає на Китай, Іран та Саудівську Аравію», - пишуть дослідники.

Науковці зазначають, що саме Росія була основним джерелом зусиль іноземного впливу у 2013-2018 роках, які вони досліджували.

Так, протягом 2017 року, Росія була причетна до 29 кампаній впливу в усьому світі.

Для порівняння, Іран здійснював дві кампанії у 2014-2015 роках, у 2018-му він збільшив активність, втручаючись у справи восьми країн. Указується, що Китай і Саудівська Аравія також вчиняли операції впливу.

«Що ж до вподобань, то російські зусилля найчастіше пов'язані з посиленням правих партій», - ідеться у дослідженні.

Наприклад, у ФРН зусилля Росії були спрямовані на підтримку партії «Альтернатива для Німеччини» на загальнонаціональних виборах, в Італії ресурси, керовані з Росії, допомагали Руху п`яти зірок та ультраправій Лізі Півночі.

Водночас зафіксовані випадки підтримки Росією й ультралівих партій, наприклад, в Іспанії, де росіяни підштовхували до незалежності Каталонію.

«Замість дотримуватися чітко визначеної політичної ідеології, російські зусилля з іноземного впливу видаються достатньо прагматичними та складними, орієнтуючись лише на те, які зміни сприятимуть їхнім геополітичним цілям», - пишуть науковці.

Автори дослідження зазначають, що Китай та Росія мають потужні державні медіа-організації, які розповсюджують пропаганду всередині власних країн та здійснюють операції впливу щодо співгромадян. Потім відпрацьовані техніки застосовуються цими країнами і для впливу за кордоном.

«Російський уряд має багатий досвід застосовування операцій впливу проти власних громадян, включно з використанням різноманітних соціальних мереж для відвернення уваги громадян від політичних проблем всередині країни. Такі самі інструменти та методи були використані для нападу на демократичні вибори і щоденний політичний процес деінде за кордоном», - наголошується у дослідженні.

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Загалом за період 2013-2018 років Росія здійснила 14 кампаній проти США, три проти Великої Британії, по дві проти Австралії, Німеччини, Нідерландів та України (одна з таких кампаній триває досі).

По одній російській кампанії впливу було проведено в Австрії, Білорусі, Бразилії, Канаді, Фінляндії, Франції, Італії, Литві, Польщі, Швеції, Південній Африці, Іспанії та Сирії (остання стосувалася зусиль задля уникнення відповідальності за напади із застосуванням хімічної зброї сирійським урядом).

«Перша кампанія зусиль з іноземного впливу була зафіксована нами у 2013 році, коли російські тролі розпочали дискредитацію України у польському інтернет-просторі», - пишуть дослідники.

Вони зазначають, що 70% атак були розпочаті між 2015-м та 2017 роками. Середній час тривалості одного нападу - 2,2 року.

«Щонайменше дві російські кампанії іноземного впливу почалися на ранньому етапі й тривають досі, у 2019 році. Це зусилля Росії, спрямовані на підрив довіри до уряду Білорусі, та цілеспрямована робота з метою зменшення підтримки конфлікту на Донбасі серед українських громадян», - зазначають науковці.

У Принстонському університеті пояснюють, що інформаційні та комунікаційні технології створюють новітні можливості для широкого спектра політичних діячів. Зокрема, використання іноземними урядами соціальних мереж задля впливу на політику інших країн - за допомогою просування пропаганди, захисту сумнівних переконань, розповсюдження дезінформації.

Загалом, дослідження Дієго А. Мартіна та Якоба Н. Шапіро показує 53 кампанії іноземного впливу, спрямовані на 24 країни у період від 2013-го до 2018 року.

Зусилля з іноземного впливу визначаються авторами як «координовані кампанії, які одна держава здійснює задля впливу на іншу, або певні аспекти її політики, через медіа, включно з соціальними мережами, виробляючи контент, розроблений таким чином, щоб він сприймався як власний місцевий контент цільової держави».

Дослідники пояснюють, що мета таких кампаній може бути достатньо широкою. Досі вона, зокрема, включала вплив на політичні рішення через формування результатів виборів на різних рівнях, спотворюючи політичний порядок денний з багатьох тем - від охорони здоров`я до безпеки, а також заохочуючи політичну поляризацію.