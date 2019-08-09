Російські ЗМІ хочуть окупувати український медіа-простір - Фріз

Україні загрожує інформаційна окупація Росією, оскільки засоби масової інформації останньої активно намагаються захопити український медіа-простір.

Про це заявила у Facebook міністерка України у справах ветеранів Ірина Фріз.

"Вважаю неприпустимими спроби інфільтрації в наш інформаційний простір російських медіа. Зневажливе чи поверхневе ставлення до цього, або заколихування тим, що це «ліберальні» медіа призведе до інформаційної окупації України. В Росії не існують ЗМІ, там має дозвіл на функціонування в інформ-просторі виключно путінська машина пропаганди та її сателіти, які розносять інформаційну отруту з подачі Кремля, множать фейк-новини та задіяні у створені «інформаційного сміття», що має дискредитувати все, що має для нас цінність - воля, соборність, мова, віра", - нагадала вона.

За словами Фріз, будь-які можливості, що дозволять "вестникам Кремля" прорости в український інформаційний простір, "загрожують інформаційною окупацією України".

"Ці ініціативи мають отримати також жорстку відсіч, як і спроби «пАгаваріть по душам»", - переконана міністерка.