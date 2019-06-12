Реваншистів можуть зупинити суспільство й журналісти — Геращенко

Перший заступник голови ВР Ірина Геращенко переконана, що загроза реваншу проросійських сил у парламенті дев'ятого скликання є серйозною, а тому закликає нові політичні сили спільно протистояти цьому.

Про це політик заявила у під час презентації платформи «Безпека.Жінки.Мир» в Укрінформі, повідомляє кореспондент агентства.

“Реванш зупиняють не тільки політики — його зупиняє суспільство, і журналісти в том числі. Загроза реваншу є дуже серйозною. Хто зайде до наступного парламенту, залежить від виборчої кампанії... Протягом цих тижнів кампанії дуже важливо донести інформацію про загрози не просто реваншу, а й того, що ми можемо начебто рухатися до ЄС і НАТО, але не так швидко, як це було попередні п'ять років, — це також загроза”, — зауважила Геращенко.

Водночас, апелюючи до представників нових політичних сил, які планують працювати в парламенті наступного скликання, Геращенко закликала їх “будувати кампанію в демократичному таборі — без направлення один одного до музею історії”.

“Головне нам усім зробити так, щоб Україна не залишилася тільки в музеї історії з цими реваншистами. І нумо думати про те, що до наступного парламенту дійсно зайдуть не просто вовки, а вовкодави, які можуть дуже легко перегризти дещо дуже важливе для України. Ми маємо цьому протистояти разом, щоби вони не зробили Україну разом”, — наголосила перший віце-спікер.

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Міністр у справах ветеранів Ірина Фріз, теж заявила про загрозу реваншу, але водночас заявила, що вона сама, Геращенко, віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе та заступник голови Комітету ВР з питань європейської інтеграції Марія Іонова є “дуже добрими дресувальницями і вовків, і вовкодавів”. Та додала, що вони зможуть приборкати реваншистів.

“За ці останніх п'ять років відбулися достатньо прогресивні зміни. І, якщо ми вже розпочали їх, то навряд чи комусь вдасться їх ось так легко зруйнувати”, — додала Фріз.