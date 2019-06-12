Геращенко закликатиме Раду підтримати відставку Клімкіна

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко закликатиме народних депутатів підтримати відставку Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ і призначення на цю посаду Вадима Пристайка.

Про це політик заявила під час презентації платформи "Безпека.Жінки.Мир" в Укрінформі, повідомляє кореспондент агентства.

"Я особисто як депутатка буду закликати колег розглянути цю кадрову пропозицію для того, щоб і задовольнити прохання міністра закордонних справ Клімкіна про відставку, він дійсно не кріпосний, якщо він бачить себе вже у політичному процесі, то це його повне право, і щодо призначення міністра закордонних справ Вадима Пристайка, кого ми всі добре знаємо: це фаховий дипломат, кар'єрний, який довго працював і в міністерстві закордонних справ на ключових посадах", - зазначила Геращенко.

При цьому на її переконання, було би правильним, якби Президент України Володимир Зеленський прийшов до парламенту і представив свою кандидатуру на посаду міністра закордонних справ.

"Це хороший сигнал. Як би Президент не ставився до окремих депутатів, він має шанувати інститут парламенту, і саме з цього починати свою роботу", - сказала вона.

Окрім того, перший віце-спікер уточнила, що згідно з Регламентом ВР, "кадрові питання можуть виноситися на порядок денний в будь-який час", незважаючи навіть на початок розгляду проекту Виборчого кодексу у другому читанні.

Як повідомляв Укрінформ, у Верховній Раді 11 червня зареєстрували подання Президента України Володимира Зеленського про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ України та призначення Вадима Пристайка.

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Раніше, 6 червня, ВР не підтримала проект постанови Президента про звільнення Клімкіна з посади міністра закордонних справ, внесений до парламенту 30 травня.

Депутати також відхилили проект постанови про відставку Клімкіна, який був підготовлений комітетом ВР у закордонних справах після того, як Клімкін 17 травня написав заяву про відставку.

У відповідь на такі рішення парламенту в ефірі телеканалу “112 Україна” міністр заявив, що просив нардепів підтримати його заяву про відставку, але водночас не збирається “ховатися під стіл від відповідальності і буде працювати, поки триває перехідний період”. Увечері 11 червня міністр закордонних справ України Павло Клімкін вдруге закликав депутатів підтримати його відставку.