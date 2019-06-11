Президент пропонує Пристайка на керівника МЗС

Президент Володимир Зеленський вніс подання на призначення заступника глави Адміністрації Президента Вадима Пристайка міністром закордонних справ.

Про це заявив заступник глави АП Руслан Рябошапка на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо керівника Міністерства закордонних справ, Президент підписав подання про звільнення Клімкіна з посади... Також вніс подання на призначення Пристайка Вадима Володимировича міністром закордонних справ", - сказав Рябошапка.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 6 червня не підтримала проект постанови Президента Володимира Зеленського про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ України.

Депутати також відхилили проект постанови №10367 "Про відставку міністра закордонних справ України П.Клімкіна", який був підготовлений Комітетом ВР у закордонних справах після того, як Клімкін написав заяву про відставку.

Президент Володимир Зеленський 30 травня вніс до Верховної Ради подання про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ.

Сам Клімкін 17 травня написав заяву про відставку.