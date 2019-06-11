Президент пропонує Пристайка на керівника МЗС
Про це заявив заступник глави АП Руслан Рябошапка на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Щодо керівника Міністерства закордонних справ, Президент підписав подання про звільнення Клімкіна з посади... Також вніс подання на призначення Пристайка Вадима Володимировича міністром закордонних справ", - сказав Рябошапка.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 6 червня не підтримала проект постанови Президента Володимира Зеленського про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ України.
Депутати також відхилили проект постанови №10367 "Про відставку міністра закордонних справ України П.Клімкіна", який був підготовлений Комітетом ВР у закордонних справах після того, як Клімкін написав заяву про відставку.
Президент Володимир Зеленський 30 травня вніс до Верховної Ради подання про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ.
Сам Клімкін 17 травня написав заяву про відставку.