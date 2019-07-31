Росія запустила черговий фейк про розслідування справи МН17

Російське агентство "РИА Новости" поширило матеріал, що є черговою спробою дискредитації кримінального розслідування і майбутнього суду в справі МН17.

Увагу на це звернув у Facebook незалежний російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич.

"Цій історії вже кілька років, але характерно, що вона спливла у вигляді відмови Спільної слідчої групи (JIT) тільки зараз. Причому з сумою викупу і погрозами життя за відомості про події, яких не було, вимогою публічно піару та іншого - все це не більш як чергова спроба дискредитації кримінального розслідування і майбутнього суду за МН17", - написав експерт, коментуючи публікацію в "РИА Новости", в якій просувалася версія кремлівської пропаганди про "український слід" в авіакатастрофі.

Згідно з матеріалом, Йозеф Реш, який проводив приватне розслідування щодо МН17 і якого раніше неодноразово піарили російські ЗМІ, нібито отримав "нові матеріали" про катастрофу і хотів би передати їх слідчим JIT. Однак він чомусь вирішив не використовувати відповідної онлайн-форми на сайті групи, а виставив умовою для передачі відомостей присутність міжнародних ЗМІ і представники потерпілих держав.

У прокуратурі Нідерландів заявили, що не можуть виконати висунуті Решем умови, бо вони "дуже незвичайні, а також можуть завдати шкоди розслідуванню, якщо докази розглядаються ЗМІ та іншими особами до їх вивчення".

"Судячи з переліку, йдеться про фальшивки, опубліковані у кількох випусках російського видання "Совершенно секретно". Як бачимо, це переговори пілотів українських винищувачів, яких не було, їх неіснуючі плани польотів, сфабриковані накази СБУ про знищення цих липових даних тощо", - прокоментував Лукашевич перелік доказів, які детектив нібито готовий надати JIT.

Експерт зреагував і на іншу спробу дискредитації розслідування щодо МН17 – недавній показ "документального фільму" під назвою "MH17 - Call for justice". Він звертає увагу на те, що рекламувало створення фільму, який розповідає про "причини сумніватися в офіційній версії подій", МЗС РФ з допомогою російських ЗМІ.

Також Лукашевич зазначив, що одним зі співавторів фільму є російський "режисер документального кіно" Яна Єрлашова, яка про себе вказує, що вона "зробила два фільми про MH17, знайшла важливі уламки літака і впевнилася, що Рада безпеки Нідерландів їх отримала, але вони не були включені в підсумковий звіт".

"Єрлашова не згадує, що "два фільми про МН17" – це розширені репортажі з місця падіння уламків біля селища Розсипне, які вона зробила влітку 2015 року, працюючи в Russia Today. І вона не "знаходила уламків", а вона їх... підкидала", - написав Лукашевич.

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З приводу іншого співавтора фільму, "незалежного голландського дослідника" Макса ван дер Верфа, Лукашевич написав: “Він незалежний тільки від правди. Він є одним з найбільш впливових прихильників теорії змови, і найтісніше пов'язаним з російськими ЗМІ і сепаратистами на Донбасі серед усіх голландців. Він навіть вільно говорить російською. Саме тому він безперешкодно отримує дозвіл на в'їзд в ДНР/ЛНР, незмінно вказуючи в запитах метою поїздки "збір доказів, що голландська влада використовує неправдиві заяви в офіційному розслідуванні", - прокоментував Лукашевич.

Сам же "документальний фільм" "MH17 - Call for justice" – "заміс конспірології з відкритим брехнею, і зразок брехні".

"Починається і закінчується фільм інтерв'ю з прем'єром Малайзії, який не вірить у провину Росії. Це наш новий бастіон. Якщо раніше ми висували свої версії (український штурмовик, потім український "Бук"), то тепер ми знімаємо фільм про те, що хтось не вірить офіційному слідству. Повна безпорадність...", - додає експерт, який до п'ятиріччя катастрофи МН17 підготував детальний розбір версій катастрофи літака.