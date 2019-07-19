Росія мусить забезпечити правосуддя у справі МН17 - представник США при ОБСЄ

США закликають Росію забезпечити, щоб особи, обвинувачені у причетності до збиття літака рейсу МН17, які перебувають у РФ, або на контрольованій нею території, постали перед правосуддям.

Про це заявив тимчасово повірений у справах Місії США при ОБСЄ Грегорі Макріс на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми підтверджуємо, що Сполучені Штати повністю підтримують роботу голландських органів влади та Міжнородної слідчої групи, і ми закликаємо РФ забезпечити, щоб обвинувачені особи, які зараз перебувають у Росії, або на території, яку вона контролює, постали перед правосуддям", - заявив він.

Як відомо, 17 липня 2014 року у небі над окупованим селом Грабове Донецької області був збитий пасажирський літак рейсу МН17 компанії "Малайзійські авіалінії", що летів маршрутом Амстердам – Куала-Лумпур. Внаслідок цієї трагедії загинуло 298 осіб - усі пасажири та екіпаж.

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19 червня 2019 року в Нідерландах відбувся спільний брифінг членів Міжнародної слідчої групи, під час якого повідомлено про притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення цього злочину чотирьох осіб.

Це, зокрема, громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР", а також троє громадян РФ: полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, Сергій Дубинський, якого вважають організатором бойового застосування установки "Бук", підполковник запасу Олег Пулатов, причетний до перевезення "Бука" (також займався організацією охорони району падіння уламків збитого літака), Ігор Гіркін - відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.

Матеріали кримінального провадження, відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства, зараз передаються компетентному органу Королівства Нідерландів для здійснення подальшого кримінального переслідування підозрюваних.