ЄС закликає Росію до співпраці з міжнародним слідством щодо МН17

Євросоюз закликає РФ прийняти свою відповідальність і повною мірою співпрацювати в розслідуванні справи про збиття літака рейсу МН17, яке веде міжнародна спільна слідча групу.

Про це йдеться у заяві ЄС з нагоди п'ятих роковин загибелі рейсу МН17 “Малайзійських авіаліній”, оприлюдненій на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Євросоюз вітає заяву Спільної слідчої групи від 19 червня 2019 року про те, що в Нідерландах буде порушено кримінальні справи проти чотирьох осіб. ЄС закликає Росію прийняти свою відповідальність і повною мірою співпрацювати з поточним розслідуванням. ЄС висловлює повну впевненість у незалежності та професіоналізмі юридичних процедур, які ще попереду", - йдеться у заяві.

В Євросоюзі ще раз наголосили на повній підтримці всіх зусиль, спрямованих на встановлення правди та справедливості у цій трагедії.

Як відомо, 17 липня минуло пʼять років від дня загибелі пасажирського літака рейсу МН17 компанії "Малайзійські авіалінії", що летів з Амстердама до Куала-Лумпура.

Унаслідок цієї трагедії загинули 298 осіб – усі пасажири та екіпаж.

З перших днів катастрофи Україна послідовно дотримувалася припущення про те, що літак був збитий ракетою ЗРК "Бук" російського походження, випущеною або бойовиками-сепаратистами, або російськими військовими. Такого ж висновку дійшла Рада з питань безпеки Нідерландів, яка у жовтні 2015 року оприлюднила фінальний технічний звіт щодо катастрофи Боїнга рейсу МН17. Голландський Радбез встановив, що літак було збито боєголовкою 9N314M, запущеною із системи "Бук". Голова Ради з питань безпеки Нідерландів Тібе Йоустра в інтерв’ю голландським ЗМІ заявив, що ракета, якою було збито літак, була випущена з території, контрольованої проросійськими бойовиками.

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У свою чергу міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat встановила номер зенітного ракетного комплексу "Бук" зі складу російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, яким був збитий літак “Малайзійських авіаліній”. Крім того, Bellingcat, провівши власне дослідження на основі аналізу соціальних мереж та інших відкритих джерел, підготувала звіт, у якому ідентифікувала 20 російських військових, причетних до катастрофи МН17. Цей звіт з іменами та фотографіями військових група передала нідерландській прокуратурі.

Згодом свої висновки оприлюднила Міжнародна слідча група, якій вдалося встановити більшу частину маршруту, яким ЗРК “Бук” прямував на територію України, а також маршрут його руху у зворотному напрямку. Ці висновки фактично збігаються з результатами розслідування групи Bellingcat.

19 червня 2019 року були оприлюднені імена трьох росіян і одного українця, яких Міжнародна слідча група назвала причетними до збиття Боїнга МН17. Разом з тим вона оприлюднила дату, коли відбудеться суд - 9 березня 2020 року.