Україна розповіла в ОБСЄ подробиці збиття МН17 на Донбасі

Малайзійський "Боїнг" рейсу МН17 був збитий над Донбасом російським зенітним ракетним комплексом "Бук" 53-ї зенітної бригади збройних сил РФ, і всі причетні до цього будуть справедливо покарані.

На цьому наголосив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 18 липня, у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Вчора були 5-ті роковини збиття рейсу MH17, який забрав життя 298 невинних мирних жителів, у тому числі 80 дітей, з 10 країн по всьому світу. Нагадаю, що лайнер був збитий ракетою, яка була запущена російським зенітно-ракетним комплексом "Бук", що входить до складу 53-ї зенітної бригади Російської Федерації, яка дислокується у Курську. Ця система "Бук" була передана на окуповану Росією територію Донбасу, використана для збиття цивільного літака і повернута наступного дня до Російської Федерації через неконтрольовану ділянку українсько-російського державного кордону", - заявив Цимбалюк.

Дипломат також нагадав, що напередодні МЗС України в своїй заяві зазначило, що цей день назавжди залишиться трагічною сторінкою історії не тільки для України, а й для всього світу.

"Нашим спільним обов'язком і пріоритетом залишається встановлення правосуддя і притягнення до відповідальності всіх виконавців цього страшного терористичного акту. Цей жахливий злочин не залишиться безкарним. Слідство визначить усіх винних у смерті 298 цивільних осіб, а незалежний суд визначить справедливе покарання. Справедливість буде відновлено", - підкреслив Цимбалюк.

Як повідомлялося, у середу, 17 липня, українська делегація при ОБСЄ під час засідання Форуму із співробітництва у галузі безпеки також порушила питання відповідальності РФ за збиття малайзійського "Боїнгу" в небі над Донбасом 17 липня 2014 року.