Литва закупить мільйони пігулок з йодом через будівництво АЕС у Білорусі

Литва планує закупити 4 мільйони йодовмісних пігулок з огляду на будівництво атомної електростанції в сусідній Білорусі.

Про це заявив радник урядового управління з керування ризиками та запобігання криз Аурімас Лауціс, передає Новая газета Балтия.

«Позиція Литви з розповсюдження пігулок йоду для всіх, хто живе у межах 100 кілометрів від електростанції, доволі рішуча. Навіть у Білорусі такі таблетки поширюватимуться серед тих, хто живе на відстані 30 кілометрів від АЕС. У Бельгії йодовмісні медикаменти роздають мешканцям 20-кілометрової зони навколо АЕС, а в Фінляндії - п'ятикілометрової», - розповів Лауціс.

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Йодовмісні медикаменти планується закупити ще до осені, коли Білоруську АЕС введуть в експлуатацію. Переговори про закупівлю ведуться з Австрією. Сума угоди становитиме близько мільйона євро. Австрійські виробники навіть погодилися знизити витрати на пакування пігулок.

Як відомо, таблетки з йодом допомагають зменшити накопичення радіоактивного випромінювання в щитоподібній залозі.

Білоруська АЕС будується за 50 кілометрів від столиці Литви - Вільнюса.

Фото: belapan.by