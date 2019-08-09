В Архангельську після вибуху на полігоні жителі масово скуповують йод

В Архангельську і Северодвінську жителі масово скуповують йод в аптеках на тлі вибуху реактивної рухової установки на військовому полігоні.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Так, в аптечних кіосках міста у п'ятницю не знайти препарати зы вмістом йоду.

"Вчора скупили всі. Спочатку йод у таблетках, йодомарин, потім звичайний йод і йодистий калій. Ажіотаж почався близько 17 години, і до самого закриття все розібрали. Люди перед касою обговорювали новини про радіацію в Северодвінську, про вибух у військових", - сказала фармацевт аптеки у столиці Помор'я.

В іншій аптеці повідомили, що у п'ятницю вона робить термінове замовлення йодовмісних ліків. "Вчора всі йодовмісна розкупили, а сьогодні з ранку за півгодини роботи запитали чоловік десять. Не те щоб черзі, але люди виходять з продуктового відділу і по дорозі заглядають запитати", - сказала фармацевт аптеки в торговому центрі.

Як повідомляв Укрінформ, на полігоні в Архангельській області РФ троэ людей загинули у результаты вибуху, що стався під час випробування рідинного реактивного двигуна, ще восьмеро людей перебувають у тяжкому стані. Був зафіксований підвищений радіаційний фон.

Раніше російські ЗМІ повідомили з посиланням на джерела про вибухи та пожежі на військовому полігоні в Архангельській області в районі населеного пункту Ненокса. На території Ненокського адміністративного округу розташований випробувальний полігон ВМФ Росії. Пізніше МО РФ повідомило, що вибух і пожежа сталися під час випробувань рідинного реактивного двигуна на полігоні в Архангельській області.