Після вибуху під Архангельськом у море могли потрапити тонни токсичних речовин - ЗМІ

У результаті вибуху на морському ракетному полігоні в Архангельській області Росії тонни вкрай токсичної речовини могли потрапити у води Білого моря.

Про це із посиланням на свої джерела повідомляє "Коммерсантъ".

Так, у другій половині четверга стало відомо, що адміністрація морських портів західної Арктики у зв'язку з подією на військовому полігоні на місяць закрила для вільного плавання район Двінського затоки Білого моря.

Відповідне попередження було розміщено на офіційному інтернет-ресурсі адміністрації портів, розпорядження передали суднам, що перебували у морі. За даними самих цивільних моряків, заборону було накладено на вимогу військових.

Як розповів "Коммерсанту" один з військових моряків, закриття акваторії може бути пов'язане з руйнуванням внаслідок НП ракети, в результаті паливо — несиметричний диметилгідразин (гептіл) – з'єдналося з окислювачем, і стався вибух.

При цьому тонни цього вкрай токсичного речовини могли потрапити у воду. Заборону на судноплавство у такому випадку пояснюється передусім необхідністю запобігти отруєнню місцевих жителів, для яких рибальство є традиційним промислом.

Крім того, військовим буде потрібен час, аби без перешкод виявити і зібрати вцілілі фрагменти зруйнованої під час вибуху техніки для проведення експертиз, необхідних при розслідуванні обставин НП.

Співрозмовник видання також зазначив, що випадки падіння ракет в море фіксувалися і раніше, і кожного разу вводидися обмеження на судноплавство в районі аварії на досить тривалий час. А за три-чотири тижні гептіл розчиняється у воді до безпечної концентрації, і необхідність обмеження відпадає сама собою.

Як повідомляв Укрінформ, на полігоні в Архангельській області РФ троє людей загинули під час вибуху, що стався під час випробування рідинного реактивного двигуна, ще восьмеро людей перебувають у тяжкому стані. Було зафіксовано підвищений радіаційний фон.

Раніше російські ЗМІ повідомляли з посиланням на джерела про вибухи і пожежі на військовому полігоні в Архангельській області в районі населеного пункту Ньонокса. На території Ньонокського адміністративного округу розташований випробувальний полігон ВМФ Росії. Пізніше МО РФ повідомило, що вибух і пожежа сталися під час випробувань рідинного реактивного двигуна на полігоні в Архангельській області.