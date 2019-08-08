Вибух на полігоні в РФ: троє загиблих, восьмеро — у тяжкому стані
Про це повідомляється на Telegram-каналі проекту Baza .
«Під час пожежі на військовому об'єкті ВМФ поблизу Сєверодвинська загинули троє людей. Всі вони військові. Постраждало ще 15, 8 з них у тяжкому стані », - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що майже у всіх постраждалих попередньо діагностували переломи. За ними відправлена санавіація.
Також уточнюється, що радіаційний фон в зоні НП «залишається трохи підвищеним - 0,3 мікрозіверта на годину». Міноборони РФ підтвердило, що "об 11:50 8 серпня датчики АСКРО (автоматизованої системи контролю радіаційної та метеорологічної обстановки - ред.) в Сєверодвинську зафіксували короткочасне підвищення радіаційного фону". Але далі, як стверджують у військовому відомстві, радіаційний фон в районі вибуху, нібито, нормалізувався.
Водночас, ТАСС з посиланням на джерела повідомляє, що пожежа на судні Північного флоту в Архангельській області сталася під час проведення робіт цивільними фахівцями.
"Причини наразі з'ясовуються, поки відомо, що це сталося під час робіт цивільних, не військових", - сказав співрозмовник агентства.
Раніше російські ЗМІ повідомляли з посиланням на джерела про вибухи і пожежі на військовому полігоні в Архангельській області в районі населеного пункту Ньонокса. На території Ньонокського адміністративного округу розташований випробувальний полігон ВМФ Росії. Пізніше МО РФ повідомило, що вибух і пожежа сталися під час випробувань рідинного реактивного двигуна на полігоні в Архангельській області.