Вибух на полігоні в РФ: троє загиблих, восьмеро — у тяжкому стані

На полігоні в Архангельській області РФ троє людей загинули під час вибуху, що стався під час випробування рідинного реактивного двигуна, ще вісім осіб перебувають у тяжкому стані. Було зафіксовано підвищений радіаційний фон.

Про це повідомляється на Telegram-каналі проекту Baza .

«Під час пожежі на військовому об'єкті ВМФ поблизу Сєверодвинська загинули троє людей. Всі вони військові. Постраждало ще 15, 8 з них у тяжкому стані », - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що майже у всіх постраждалих попередньо діагностували переломи. За ними відправлена санавіація.

Також уточнюється, що радіаційний фон в зоні НП «залишається трохи підвищеним - 0,3 мікрозіверта на годину». Міноборони РФ підтвердило, що "об 11:50 8 серпня датчики АСКРО (автоматизованої системи контролю радіаційної та метеорологічної обстановки - ред.) в Сєверодвинську зафіксували короткочасне підвищення радіаційного фону". Але далі, як стверджують у військовому відомстві, радіаційний фон в районі вибуху, нібито, нормалізувався.

Водночас, ТАСС з посиланням на джерела повідомляє, що пожежа на судні Північного флоту в Архангельській області сталася під час проведення робіт цивільними фахівцями.

"Причини наразі з'ясовуються, поки відомо, що це сталося під час робіт цивільних, не військових", - сказав співрозмовник агентства.

Раніше російські ЗМІ повідомляли з посиланням на джерела про вибухи і пожежі на військовому полігоні в Архангельській області в районі населеного пункту Ньонокса. На території Ньонокського адміністративного округу розташований випробувальний полігон ВМФ Росії. Пізніше МО РФ повідомило, що вибух і пожежа сталися під час випробувань рідинного реактивного двигуна на полігоні в Архангельській області.