В Міноборони РФ сказали, чому загинули військові на полігоні під Архангельськом

На полігоні в Архангельській області РФ двоє людей загинули під час випробування рідинного реактивного двигуна.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на Міноборони РФ.

Згідно з цими даними, два фахівця померли від отриманих поранень. Ще шестеро людей постраждали - серед них представники Міноборони і підприємства-розробника.

При цьому, у військовому відомстві стверджують, що викидів шкідливих речовин в атмосферу не було і що радіаційний фон у районі вибуху в нормі.

Раніше російські ЗМІ повідомляли з посиланням на джерела про вибухи і пожежу на військовому полігоні в Архангельській області в районі населеного пункту Ненокса. На території Ненокського адміністративного округу розташований випробувальний полігон ВМФ Росії.