Під Архангельськом горить військова частина: є загиблі, можливий витік радіації

Одна людина загинула і щонайменше 10 постраждали в результаті пожежі у військовій частині в Сєверодвинську Архангельської області РФ.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в екстрених службах.

"У результаті НП одна людина загинула. Інцидент почався з судна, зараз там пожежа", - сказав співрозмовник агентства.

За іншою інформацією, загинуло двоє людей. Постраждали, за деякими даними, до 15-ти.

З приводу точної локалізації місця події дані російських ЗМІ різняться.

Губернатор Архангельської області Ігор Орлов тільки підтвердив факт інциденту, зазначивши, що в результаті події є постраждалі і на місце пожежі відправлена протипожежна авіація.

Водночас, як передає Апостроф з посиланням на Telegram канал, датчики в найближчих населених пунктах засікли викид радіації.