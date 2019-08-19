Гутерреш і Помпео зустрінуться на запит Держдепу

Антоніу Гутерреш і Майкл Помпео зустрінуться у вівторок, 20 серпня, у штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй для обговорення питань взаємодії ООН і США.

Зустріч ініціював Держдеп, повідомив на брифінгу речник генсека ООН Стефан Дюжаррік, відповідаючи на запитання власного кореспондента Укрінформу.

«Зустріч призначена на запит Державного департаменту США. Ми завжди щасливі, коли випадає нагода вести прямий діалог з державним секретарем США», - заявив Дюжаррік.

Він нагадав, що Помпео завтра прибуде до ООН для участі в засіданні Радбезу з приводу ситуації на Близькому Сході.

«На спільному порядку денному в ООН і США багато питань. Я переконаний, що ми пройдемося цим списком, наскільки це буде можливо», - відповів власкору Укрінформу Дюжаррік.

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Як повідомлялося, 20 серпня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш проведе зустріч із державним секретарем США Майклом Помпео у штаб-квартирі організації у Нью-Йорку.

Напередодні у Держдепі повідомили, що Майкл Помпео також зустрінеться у Нью-Йорку з президентом Сербії Александаром Вучичем.