Помпео візьме участь у засіданні Радбезу ООН щодо Близького Сходу

Державний секретар США Майк Помпео у вівторок, 20 серпня, візьме участь у засіданні Ради Безпеки ООН з питань Близького Сходу та зустрінеться з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем і президентом Сербії Олександром Вучичем.

Про це написала офіційний представник Держдепартаменту Морган Ортагус у Twitter.

"Майк Помпео вирушить до Нью-Йорка 20 серпня, щоб взяти участь у засіданні Радбезу ООН, на якому будуть обговорюватися проблеми миру і безпеки на Близькому Сході. Держсекретар також зустрінеться з генеральним секретарем Антоніу Гутеррешем і президентом Сербії Олександром Вучичем", - повідомила вона.

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Помпео анонсував у Twitter, що обговорить з Гутеррешем "способи вироблення спільних рішень США і ООН для боротьби з глобальними викликами".