Американські санкції збагачують російських нафтоекспортерів - Bloomberg

Санкції президента США Дональда Трампа проти Ірану та Венесуели призвели до збільшення попиту на російську сиру нафти, який збільшує доходи експортерів газу країни.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Російські нафтові компанії в період з листопада по липень отримували щонайменше 905 мільйонів доларів додаткових доходів», - йдеться у повідомленні.

Санкції призвели до стрибка попиту на російську нафту після скорочення видобутку країнами ОПЕК і їх партнерів. Як результат, російська експортна нафтова суміш Urals почала регулярно торгуватися на рівні з Brent і навіть перевищили ціни на цю марку.

Urals традиційно торгується дешевше на Brent. За останні п’ять років барель російської нафти в середньому був на 1 долар дешевше порівняльного показника в Середземномор'ї та на 1,63 долара, ніж у Північно-Західній Європі.

«Існує дефіцит важчої, чистішої нафти як наслідок санкцій проти Ірану та Венесуели, так і через поточну угоду про скорочення виробництва ОПЕК», - повідомив аналітик компанії JBC Energy Костянтин Рангелов.

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Нагадаємо: США наприкінці січня оголосили санкції проти Венесуели та скасували дозволи для покупців іранської нафти з травня. Цей захід створив дефіцит важкої, кислої сировини, яку експортують обидві країни та яка є аналогічною тій, що виробляється в Росії. Хоча ця нафта вважається нижчою за якістю, деякі нафтопереробні підприємства будуються для її переробки, а перехід на інші сорти коштує дорого.

За даними Федеральної митної служби, загальні доходи Росії від експорту нафти за перше півріччя склали 58,5 млрд доларів. Доходи минулого року досягли 129 мільярдів доларів.

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З початку 2019 року знижка Urals на Brent у Північно-Західній Європі регулярно перетворюється на бонус у розмірі аж 0,86 долара за барель. У середземноморському регіоні, традиційному регіоні панування іранської нафти, «плюс» інколи перевищував 1 долар за барель.