США погрожують візовими санкціями щодо екіпажу іранського танкера

Сполучені Штати погрожують запровадити візові санкції щодо екіпажу захопленого іранського супертанкера Grace 1, відплиття якого з Гібралтару Вашингтону заблокувати не вдалося.

Про це заявила офіційний представник Держдепартаменту Морган Ортагус, повідомляє Голос Америки.

За її словами, судно Grace 1 надавало допомогу Корпусу вартових Ісламської революції, який США вважають терористичною організацією. Припускається, що в момент затримання минулого місяця танкер перевозив нафту з Ірану до Сирії.

«Члени екіпажів суден, які надають сприяння КВІР шляхом транспортування нафти з Ірану, не зможуть отримати візи або в'їхати в США, з міркувань, пов'язаних з тероризмом», - заявила Ортагус.

Вона зазначила, що морська спільнота має знати, що США планують відкликати візи у членів таких екіпажів.

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«Що стосується танкера Grace I, ми продовжимо діяти відповідно до чинної політики щодо тих, хто надає матеріальну підтримку КВІР», - сказала Ортагус.

Як повідомлялося, Верховний суд Гібралтару в четвер розпорядився звільнити судно, затримане за підозрою в перевезенні нафти в Сирію, в порушення міжнародних санкцій.

Фото: www.golos-ameriki.ru