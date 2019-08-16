США погрожують візовими санкціями щодо екіпажу іранського танкера
Про це заявила офіційний представник Держдепартаменту Морган Ортагус, повідомляє Голос Америки.
За її словами, судно Grace 1 надавало допомогу Корпусу вартових Ісламської революції, який США вважають терористичною організацією. Припускається, що в момент затримання минулого місяця танкер перевозив нафту з Ірану до Сирії.
«Члени екіпажів суден, які надають сприяння КВІР шляхом транспортування нафти з Ірану, не зможуть отримати візи або в'їхати в США, з міркувань, пов'язаних з тероризмом», - заявила Ортагус.
Вона зазначила, що морська спільнота має знати, що США планують відкликати візи у членів таких екіпажів.
«Що стосується танкера Grace I, ми продовжимо діяти відповідно до чинної політики щодо тих, хто надає матеріальну підтримку КВІР», - сказала Ортагус.
Як повідомлялося, Верховний суд Гібралтару в четвер розпорядився звільнити судно, затримане за підозрою в перевезенні нафти в Сирію, в порушення міжнародних санкцій.
Фото: www.golos-ameriki.ru