США погрожують візовими санкціями щодо екіпажу іранського танкера

США погрожують візовими санкціями щодо екіпажу іранського танкера

Укрінформ
Сполучені Штати погрожують запровадити візові санкції щодо екіпажу захопленого іранського супертанкера Grace 1, відплиття якого з Гібралтару Вашингтону заблокувати не вдалося.

Про це заявила офіційний представник Держдепартаменту Морган Ортагус, повідомляє Голос Америки.

За її словами, судно Grace 1 надавало допомогу Корпусу вартових Ісламської революції, який США вважають терористичною організацією. Припускається, що в момент затримання минулого місяця танкер перевозив нафту з Ірану до Сирії.

«Члени екіпажів суден, які надають сприяння КВІР шляхом транспортування нафти з Ірану, не зможуть отримати візи або в'їхати в США, з міркувань, пов'язаних з тероризмом», - заявила Ортагус.

Вона зазначила, що морська спільнота має знати, що США планують відкликати візи у членів таких екіпажів.

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«Що стосується танкера Grace I, ми продовжимо діяти відповідно до чинної політики щодо тих, хто надає матеріальну підтримку КВІР», - сказала Ортагус.

Як повідомлялося, Верховний суд Гібралтару в четвер розпорядився звільнити судно, затримане за підозрою в перевезенні нафти в Сирію, в порушення міжнародних санкцій.

Фото: www.golos-ameriki.ru

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