Джонсон і Столтенберг обговорили порушення Росією ракетного договору

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг телефоном обговорили актуальні питання діяльності Північноатлантичного альянсу.

Про це поінформували в офісі британського прем'єра, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Прем'єр-міністр і генеральний секретар обговорили низку важливих питань, які стосуються НАТО, включаючи війну в Афганістані, закупівлю Туреччиною російських ЗРК С-400 та порушення Росією Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності», - повідомили в офісі.

Зазначається, що окрему увагу сторони приділили питанню внесків до бюджету НАТО. Як наголошує офіційний Лондон, усі союзники мають досягти показника видатків на оборону на рівні 2% від ВВП.

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«Прем'єр-міністр і генеральний секретар наголосили, що раді працювати разом та очікують на зустріч лідерів НАТО в грудні у Лондоні», - заявили на Даунінг-стріт.

Як повідомляв Укрінформ, 3-4 грудня Лондон прийматиме саміт НАТО, присвячений 70-ій річниці заснування Альянсу.

Фото: www.nato.int