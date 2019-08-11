Тегеран планує позбавитися нафтової залежності
Про це заявив голова Організації бюджетного планування країни Мохаммад Багер Нобахт, повідомляє агенція MEHR.
«Враховуючи складні часи санкційного тиску, ми втрачаємо значну кількість бюджетних ресурсів; тому необхідно переконатися, що реформи структури бюджету для наступного року зможуть звести пряму залежність від нафтових прибутків до нуля", - заявив Нобахт.
Чиновник також додав, що Іран навіть за звичайних умов без запровадження санкцій мав би знизити залежність від нафтових прибутків.
"Вперше ми зробили важливий крок у напрямку реформування бюджетної структури країни", - підкреслив Нобахт.
Як відомо, напруженість у відносинах між Іраном та США зростає з того часу, як президент Трамп у односторонньому порядку вивів США з ядерної угоди у травні 2018 року та почав запроваджувати санкції у рамках кампанії «максимального тиску» на Тегеран.
Минулого тижня Вашингтон запровадив санкції проти міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Джавада Заріфа. У понеділок, 5 серпня, очільник іранського МЗС підтвердив інформацію про те, що він відхилив пропозицію зустрітися з Трампом у Білому домі минулого місяця попри загрозу запровадження санкцій.
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