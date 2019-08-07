Іран звинувачує Штати в "економічному тероризмі"

Іран виступає за переговори з США і закликає скасувати санкції проти Ісламської республіки.

Про це заявив президент Ірану Хасан Рухани, повідомляє AFP.

«Іран підтримує обговорення і переговори, і, якщо США дійсно хочуть говорити, перш за все вони повинні скасувати всі санкції», - сказав він.

Рухани закликав США скасувати всі введені проти Тегерана санкції й звинуватив Вашингтон в «економічному тероризмі» шляхом блокування імпорту продовольства і ліків.

Напруженість у відносинах між Іраном і США росте з того часу, як президент Трамп в односторонньому порядку вивів США з ядерної угоди у травні 2018 року і почав вводити санкції у рамках кампанії «максимального тиску» на Тегеран.

Минулого тижня Вашингтон ввів санкції проти міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Джавада Заріфа. У понеділок, 5 серпня, глава іранського МЗС підтвердив інформацію про те, що він відхилив пропозицію зустрітися з Трампом у Білому домі минулого місяця, попри загрозу санкцій.