Американські санкції не завадили Ірану експортувати нафту — ЗМІ

Попри санкції США, Іран поставляє нафту в Азію і Середземномор’я.

Про це повідомляє The New York Times.

Газета вивчила пересування понад 70 іранських танкерів через сервіси MarineTraffic і Refinitiv, а також за допомогою супутникових знімків компанії Planet Labs.

З’ясувалося, що транспортуванням нафти займаються щонайменше 12 танкерів, що належать Ірану. Половина з цих суден займаються постачанням в Китай, інші прямували в Середземне море через Суецький канал. Аналітики припускають, що вони могли доставляти нафту в Сирію і Туреччину.

США вийшли з ядерної угоди з Іраном у 2018 році та ввели санкції проти Тегерана. Вашингтон заявив про намір звести імпорт іранської нафти до мінімуму шляхом обмежень.

У квітні 2018 року, до виходу Вашингтона з угоди, Іран щодня експортував 2,5 млн бар. нафти. У червні 2019 року цей обсяг становив близько 500 тис. бар. на добу, повідомив Рейд Айнсон, співробітник компанії Kpler, що відстежує морські перевезення.