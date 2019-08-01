Іранський міністр "подякував" США за санкції проти нього

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що запроваджені проти нього санкції США не зможуть вплинути ні на нього, ні на його сім'ю.

Про це він написав у Twitter.

«Це не вплине на мене чи мою сім'ю, оскільки у мене немає власності або інтересів за межами Ірану», - зазначив Заріф.

The US' reason for designating me is that I am Iran's "primary spokesperson around the world"

Is the truth really that painful?

It has no effect on me or my family, as I have no property or interests outside of Iran.

Thank you for considering me such a huge threat to your agenda. — Javad Zarif (@JZarif) 31 липня 2019 р.

За його словами, Вашингтон вніс його до списку санкцій, оскільки міністр - «основний представник Ірану в світі». «Дякую, що вважаєте мене такою величезною загрозою для вашого порядку денного», - подякував міністр.

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Як повідомляв Укрінформ, напередодні Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило санкції проти міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Джавада Заріфа.

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