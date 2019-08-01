Іранський міністр "подякував" США за санкції проти нього
Про це він написав у Twitter.
«Це не вплине на мене чи мою сім'ю, оскільки у мене немає власності або інтересів за межами Ірану», - зазначив Заріф.
The US' reason for designating me is that I am Iran's "primary spokesperson around the world"— Javad Zarif (@JZarif) 31 липня 2019 р.
Is the truth really that painful?
It has no effect on me or my family, as I have no property or interests outside of Iran.
Thank you for considering me such a huge threat to your agenda.
За його словами, Вашингтон вніс його до списку санкцій, оскільки міністр - «основний представник Ірану в світі». «Дякую, що вважаєте мене такою величезною загрозою для вашого порядку денного», - подякував міністр.
Як повідомляв Укрінформ, напередодні Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило санкції проти міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Джавада Заріфа.
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