Франція перед самітом G7 вислала громадянина Німеччини з країни

Французька влада на тлі підготовки до саміту G7 вислала з країни громадянина Німеччини, пояснивши це міркуваннями безпеки.

Про це повідомляє The Local.

«Влада Франції на тлі підготовки саміту лідерів країн «Великої сімки», який відбудеться наступного тижня в Біарріці, виставила німецького громадянина», - йдеться в повідомленні.

Цього чоловіка, який мав висвітлювати саміт для французької радіостанції, затримали минулого тижня на тлі посилення заходів безпеки напередодні саміту світових лідерів, який розпочнеться 24 серпня.

Міністерство внутрішніх справ Франції не уточнило, чому вислали німця, який, у свою чергу, звинуватив міністра внутрішніх справ у тому, що той намагається тримати "незручних людей" якнайдалі.

Громадянин ФРН зазначив, що спершу його затримання ніяк не пояснили, а потім сказали, що його опізнали як активіста лівого руху. Він також сказав, що поліція запідозрила його в злочинах під час саміту G20 в Гамбурзі 2017 року, проте звинувачення висунуто не було, а розслідування ще триває.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон дав зрозуміти, що заходи безпеки під час саміту будуть безпрецедентними. Значну частину міста перекриють після того, як протестувальники заявили про намір провести так званий «контрсаміт» за участю тисяч демонстрантів.