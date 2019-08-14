Рівень безробіття у Франції найнижчий за останні п'ять років

У Франції у другому кварталі рівень безробіття є найнижчим починаючи з 2015 року.

Такі дані оприлюднило у середу міністерство праці, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Франції.

«У другому кварталі 2019 року рівень безробіття продовжує знижуватися - з 8,7% до 8,5%. За п'ять років кількість безробітних зменшилася на 300 тис. осіб», - заявили у французькому уряді.

Повідомляється, що у другому кварталі у приватному секторі Франції було створено більше 62 тис. робочих місць, а у першому – більше 96 тис.

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Відзначаючи позитивну тенденцію, міністр праці Франції Мюріель Пенікод зауважила, що йдеться про перші результати започаткованих урядом соціально-економічних реформ.