Тейлор - про долучення США до "нормандського формату": Нам це цікаво
Укрінформ
Сполучені Штати Америки вважають цікавою пропозицію Президента України Володимира Зеленського щодо модифікації "нормандського формату" з долученням до нього США.
Про це повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор сказав в інтерв’ю, опублікованому на "Європейській правді".
"Звісно, треба, щоби інші учасники "нормандського формату" висловилися про те, що вони думають про приєднання США чи Британії, але я можу сказати, що нам це цікаво", - заявив він.
За словами дипломата, на переговорах з цього приводу США представляє Курт Волкер.
"Він також каже, що зацікавлений у таких змінах і вже веде розмови з цього приводу", - зазначив Тейлор.
Раніше Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну провести прямі переговори в Мінську за участю президента США, прем'єра Великої Британії, канцлера ФРН і президента Франції.
Минулого тижня в МЗС Франції заявили, що можливість розширення "нормандського формату" за рахунок США не розглядається.