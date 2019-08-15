Тейлор - про долучення США до "нормандського формату": Нам це цікаво

"Звісно, треба, щоби інші учасники "нормандського формату" висловилися про те, що вони думають про приєднання США чи Британії, але я можу сказати, що нам це цікаво", - заявив він.

За словами дипломата, на переговорах з цього приводу США представляє Курт Волкер.

"Він також каже, що зацікавлений у таких змінах і вже веде розмови з цього приводу", - зазначив Тейлор.

Раніше Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну провести прямі переговори в Мінську за участю президента США, прем'єра Великої Британії, канцлера ФРН і президента Франції.

Минулого тижня в МЗС Франції заявили, що можливість розширення "нормандського формату" за рахунок США не розглядається.