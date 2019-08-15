Повноцінна зустріч Зеленського і Трампа відбудеться восени у Вашингтоні - Тейлор

Повноцінна зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа відбудеться у Вашингтоні за місяць-два. Коротка зустріч відбудеться у Варшаві на початку вересня, або в Нью-Йорку на сесії Генасамблеї ООН.

Про це заявив у інтерв'ю "Європейській правді" тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

"У Варшаві чи то у Нью-Йорку буде коротка зустріч. Це буде можливість для президентів сказати "Hello!" один одному, особисто обмінятися привітаннями. Можливо – поділитися однією-двома ідеями. А справжня, повноцінна зустріч відбудеться після того. Я сподіваюся, що вона буде за місяць чи два у Вашингтоні. От саме тут буде реальне, змістовне спілкування президентів", - сказав Тейлор.

Він вкотре підкреслив, що не існує жодних перепон для зустрічі президентів, окрім питання узгодження їхніх графіків.

"Ми чекаємо, що після цієї серії зустрічей відносини США та України стануть міцнішими. Що президенти поспілкуються, оцінять підтримку, яку США надають Україні, і підтвердять, що ця підтримка зберігатиметься", - спрогнозував дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, 6 серпня в Офісі Президента Зеленського заперечили інформацію ЗМІ про те, що американська сторона, нібито, не погоджує зустріч Зеленського з Трампом, поки Андрій Богдан залишається головою Офісу Президента. В ОП підкреслили, що переговорний процес з підготовки візиту Зеленського до США на запрошення Трампа триває.

Також спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер 27 липня підтвердив, що запрошення Трампа залишається чинним, українській стороні не висували жодних умов.

На початку липня тодішній посол України в США Валерій Чалий називав дві можливі дати для поїздки Зеленського до США: або серпень (коли президент України відвідає тільки Вашингтон), або вересень (коли цей візит буде поєднаний із участю в дебатах на сесії Генеральної асамблеї ООН).