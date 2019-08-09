Зеленського вже запросили до Білого дому - Трамп

Президент України Володимир Зеленський вже отримав запрошення відвідати Білий дім, а зустріч Президента США з главою Української держави може відбутись незабаром.

Про це Трамп заявив у п'ятницю, відповідаючи на питання ЗМІ, повідомляє Голос Америки.

Як зазначається, президент США назвав Зеленського "дуже раціональною людиною", і висловив думку, що Президент України домовиться з Путіним.

"Я думаю, що він домовиться з президентом Путіним, і його буде запрошено до Білого дому. Ми з нетерпінням очікуємо на зустріч із ним. Його вже запросили до Білого дому, і він хоче приїхати. Я думаю, що він приїде. Він дуже раціональна людина, він хоче миру в Україні. І думаю, що він приїде дуже скоро", - зазначив Трамп.

Раніше тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, за повідомлення ЗМІ, заявив про підготовку офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до США.