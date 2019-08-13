Президент Литви переконаний - говорити з Путіним немає про що

Президент Литви Ґітанас Науседа не бачить жодних підстав для контакту з російським лідером Володимиром Путіним.

Про це Науседа розповів литовському телеканалу LRT.

«Про що можна було б зараз говорити з президентом Росії Путіним? Поки у нас така ситуація в Україні, поки у нас триває ескалація напруженості в усьому регіоні, вимовляти просто дипломатичні, приємні слівця я підстав не бачу, а головне - у мене немає на це морального права», - заявив литовський президент.

За його словами, навіть Євросоюз в певному розумінні розколотий у відношенні до Росії, але Литва, маючи з РФ спільний кордон, усвідомлює реальну небезпеку і ризики.

Науседа нагадав, що він не раз закликав не провокувати конфліктів і не кидатися грізними словами - але, на його думку, аби говорити про щось конкретно, «треба мати об'єкт розмови».

Як повідомляв Укрінформ, 12 липня Ґітанас Науседа офіційно обійняв посаду президента Литви.