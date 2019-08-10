Суд Панами виправдав експрезидента у справі про корупцію

Верховний суд Панами визнав колишнього президента Рікардо Мартінеллі невинним у корупції і політичному шпигунстві, знявши з нього всі обвинувачення.

Про це повідомляє ВВС.

«Колишнього президента Панами Рікардо Мартінеллі було виправдано за обвинуваченням у корупції та незаконне прослуховування телефонних розмов», - йдеться в повідомленні.

67-річний Рікардо Мартінеллі був президентом Панами з 2009 по 2014 рік. У 2015 році він виїхав до США, оскільки проти нього було висунуто обвинувачення в корупції, а також організації стеження за 150 громадянами Панами.

Мартінеллі було затримано і взято під варту федеральним урядом США біля свого будинку у Флориді у червні 2017 року.

Сам він відкидав усі обвинувачення, називаючи процес проти нього фарсом, організованим його противниками.

Фото: panamatoday.com