Суд Панами виправдав експрезидента у справі про корупцію
Укрінформ
Верховний суд Панами визнав колишнього президента Рікардо Мартінеллі невинним у корупції і політичному шпигунстві, знявши з нього всі обвинувачення.
Про це повідомляє ВВС.
«Колишнього президента Панами Рікардо Мартінеллі було виправдано за обвинуваченням у корупції та незаконне прослуховування телефонних розмов», - йдеться в повідомленні.
67-річний Рікардо Мартінеллі був президентом Панами з 2009 по 2014 рік. У 2015 році він виїхав до США, оскільки проти нього було висунуто обвинувачення в корупції, а також організації стеження за 150 громадянами Панами.
Мартінеллі було затримано і взято під варту федеральним урядом США біля свого будинку у Флориді у червні 2017 року.
Сам він відкидав усі обвинувачення, називаючи процес проти нього фарсом, організованим його противниками.
Фото: panamatoday.com