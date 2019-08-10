У МЗС розповіли, хто найчастіше оформлює електронні візи в Україну

Починаючи з січня по червень 2019 року, найбільше електронних віз в Україну оформили громадяни Китаю, Австралії та Саудівської Аравії.

Про це у Twitter повідомив державний секретар Міністерства закордонних справ Андрій Заяць.

За його словами, у 2019 році МЗС централізовано оформив понад 20 тисяч електронних віз іноземцям.

Найактивнішими користувачами сучасної веб-платформи МЗС е-Візу стали громадяни Китаю (12 125), Австралії (2 368) і Саудівської Аравії (1 787).

Пишаємося в ⁦@MFA_Ukraine⁩ підсумками оформлення електронних віз до України за січень-липень 2019, якими користуються іноземці з 52 держав. Цьому зручному новітньому механізму лише дещо більше року, але цифри красномовно свідчать про його ефективність pic.twitter.com/idQCUkBQC5 — Andriy Zayats (@ZayatsAz) August 9, 2019

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Найчастіше оформлюють українські електронні візи з метою туризму (16 839), ділових поїздок (2 355) і приватних подорожей (618).