Британській економіці загрожує рецесія через ймовірність Brexit без угоди

Економіка Великої Британії може незабаром впасти в рецесію на тлі ймовірності виходу країни з Європейського Союзу без угоди.

Про це повідомляє телеканал Sky News з посиланням на оприлюднені дані.

“Економіка Великої Британії за один крок від ймовірної рецесії після того, як економіка скоротилася на 0,2% в другому кварталі”, - йдеться у повідомленні.

За словами фінансового кореспондента каналу Еда Конвея, результат є гіршим ніж очікувалося, адже у першому кварталі було зафіксоване невелике зростання.

Як повідомив аналітик фінансового ринку з компанії XTB Девід Чітхем, через ймовірність виходу країни з ЄС без угоди в третьому кварталі також ймовірний спад економіки, що означатиме рецесію в країні.

Зазначається, що після оприлюднення даних про стан економіки Британії за другий квартал, фунт стерлінг впав до долара.

Як повідомлялося, вірогідність Brexit без угоди є дуже високою, оскільки Брюссель відкинув пропозицію Лондона переглянути умови угоди, розробленої попереднім британським урядом. А нинішній британський прем’єр Борис Джонсон має намір вивести країну з ЄС до 31 жовтня цього року будь-якою ціною.