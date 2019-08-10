Британській економіці загрожує рецесія через ймовірність Brexit без угоди
Про це повідомляє телеканал Sky News з посиланням на оприлюднені дані.
“Економіка Великої Британії за один крок від ймовірної рецесії після того, як економіка скоротилася на 0,2% в другому кварталі”, - йдеться у повідомленні.
За словами фінансового кореспондента каналу Еда Конвея, результат є гіршим ніж очікувалося, адже у першому кварталі було зафіксоване невелике зростання.
Як повідомив аналітик фінансового ринку з компанії XTB Девід Чітхем, через ймовірність виходу країни з ЄС без угоди в третьому кварталі також ймовірний спад економіки, що означатиме рецесію в країні.
Зазначається, що після оприлюднення даних про стан економіки Британії за другий квартал, фунт стерлінг впав до долара.
Як повідомлялося, вірогідність Brexit без угоди є дуже високою, оскільки Брюссель відкинув пропозицію Лондона переглянути умови угоди, розробленої попереднім британським урядом. А нинішній британський прем’єр Борис Джонсон має намір вивести країну з ЄС до 31 жовтня цього року будь-якою ціною.