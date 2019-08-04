Британія попереджає ЄС про “жорсткий” Brexit і просить переглянути умови

У британському уряді заявили, що ЄС має дати своєму головному переговірнику мандат на перегляд угоди про вихід Об’єднаного Королівства з блоку, а інакше відбудеться «жорсткий» Brexit.

Про це повідомляє BBC.

«Британський урядовий секретар з питань Brexit Стівен Барклі закликав у неділю ЄС дозволити своєму головному переговірнику Мішелю Барньє переглянути умови попереднього, проваленого, договору про вихід Великої Британії з ЄС, бо інакше однозначно відбудеться Brexit без угоди», - йдеться в повідомленні.

При цьому Барклі зауважив, що після травневих виборів до Європарламенту «політичні реалії» в Європі змінилися. А також підкреслив, що, за словами Барньє, той наразі не має жодної можливості обговорювати зміни до угоди про Brexit, оскільки «жорстко обмежений інструкціями ЄС».

Як повідомлялося, новообраний британський прем’єр -консерватор Борис Джонсон є послідовним прихильником Brexit і пообіцяв, що країна вийде з Євросоюзу до 31 жовтня за будь-яких умов, навіть «всупереч позиції парламенту».