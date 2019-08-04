У Джонсона заявили, що парламент не зможе перешкодити Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон зможе домогтися виходу країни з Євросоюзу без попередньої угоди до 31 жовтня навіть у випадку, якщо більшість членів палати громад винесе його уряду вотум недовіри.

Про це заявив радник Джонсона Домінік Каммінгс, пише The Telegraph.

Раніше парламент неодноразово відхиляв умови, які минулого прем'єру, Терези Мей, вдалося узгодити з Брюсселем.

Палата громад зможе винести вотум недовіри Джонсону у вересні, коли відновляться засідання. В такому випадку, будуть призначені позачергові вибори. Однак прем'єр може призначити голосування на дату після 31 жовтня, зазначив Каммінгс. Він також висловив упевненість, що на виборах переможе Консервативна партія.

Раніше повідомлялося, що в резиденції прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона з'явилися годинник зі зворотним відліком до дати виходу Британії з Євросоюзу.