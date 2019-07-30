Brexit без угоди “підкосив” британський фунт

Британська національна валюта фунт стерлінг продовжує втрачати вартість на тлі повідомлень уряду, що країна готова до виходу з ЄС без угоди.

Про це повідомляє BBC.

“Фунт стерлінг продовжує втрачати вартість на ринках валюти після повідомлень уряду, що країна готова до виходу з Євросоюзу без угоди”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє BBC, у вівторок фунт був на рівні 1,2120 до долару, що є найнижчим показником за останні два роки.

Зазначається, що вартість британської валюти до долару становила 1,5 ще до референдуму про Brexit у червні 2016 року.

Однак з тих пір фунт почав падати, зокрема, через невизначеність з угодою про вихід Британії з ЄС.

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Як повідомлялося, починаючи з понеділка, 29 липня, спеціальний воєнний кабінет міністрів Великої Британії буде збиратися кожен день з метою забезпечення виходу країни з Євросоюзу 31 жовтня.